Fenerbahçe'den Nenad Bjelica'ya yıllık 1.5 milyon euro

Sarı-lacivertlilerin başına geçmesi beklenen Sırp antrenörün Fenerbahçe'de ne kadar kazanacağı da belli oldu.

'nin 1+3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edilen Nenad Bjelica'nın mukavele detayları da ortaya çıktı.

Fanatik' te yer alan habere göre başkan Ali Koç’un, Bjelica’ya telefondan sözlü olarak yaptığı teklif sırasında, “İstediğin takımı kurman için tüm imkânlarımızı kullanacağız. Başarılı olursan da karşılıklı fikir alışverişinde bulunup bizimle kalmaya devam edersin” dediği iddia edildi.

Dinamo Zagreb'de altı kişilik teknik ekibine toplamda yıllık 1.8 milyon euro verilen Bjelica, bunun 1.2 milyon euro'sunu ise kendisi kazanıyordu. Bu maaşıyla Bjelica ülkenin en çok kazanan teknik direktörü unvanını almıştı.

Daha fazla takım

Sarı-lacivertliler ise Bjelica’ya benzer bir teklifte bulunup, senelik 1.5 milyon euro civarında bir rakam önerdi. Bjelica'nın da bu teklifi kabul ettiği belirtiliyor.