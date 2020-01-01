Fenerbahçe'den Nazım Sangare için takas planı

Antalyaspor'dan Nazım Sangare'nin başka takıma gidebileceği yönünde yapılan açıklama sonrası Fenerbahçe harekete geçti.

Sağ bek problemine çözüm bulmak isteyen , 'un 25 yaşındaki futbolcusu Nazım Sangare için transfer hazırlığına başladı.

Sözcü gazetesinden İrfan Yirmibeş'in haberine göre sarı lacivertli ekip, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Antalyaspor'a Alper Potuk'u takas olarak önerecek.

2013 yılından beri Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi Haziran 2020'de sona eriyor.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz günlerde Antalyaspor'un basın sözcüsü Murat Süğlün, adı başta olmak üzere sezon sonu için birçok kulüple anılan Sangare'nin başka bir takıma gidebileceğini açıklamıştı.