Fenerbahçe'den Lazio'ya Vedat Muriqi yanıtı...

Sarı-lacivertli kulüp, Vedat Muriqi'in satışı için Lazio ile pazarlıklara devam ediyor...

Vedat Muriqi'in transferi için ile arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve taraflar arasında anlaşmanın halen sağlanamadığı belirtildi.

Bilindiği üzere Lazio'nun golcü oyuncu için Fenerbahçe'ye ilk aşamada bonuslarla birlikte toplam 18 milyon euro'luk bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

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Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İtalyan kulübüne Muriqi için peşin olarak 20 milyon euro talep ettiklerini iletti.

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Haberde Muriqi'in satışı için yönetimde farklı görüşler hakim olduğu ve bazı yöneticilerin Kosovalı oyuncuyu gelecek sezon sonunda daha iyi bir bedel karşılığında satıılabileceğini düşündüğü de kaydedildi.

Lazio'nun Fenerbahçe'nin talebine önümüzdeki hafta içinde yanıt vermesinin beklendiği, Ali Koç'un da hem Teknik Direktör Erol Bulut, hem de bazı yöneticilerle konuyla ilgili tekrar görüşeceği de gelen haberler arasında.