Fenerbahçe'den Kjaer için Rodrigues taktiği

Fenerbahçe, eski futbolcusu Simon Kjaer ile her konuda anlaşmaya vardı.

Sarı lacivertliler, Garry Rodrigues transferinde olduğu gibi Simon Kjaer'i de kadrosuna katarken aynı taktiği izledi.

, 2015-17 yılları arasında iki sezon sarı lacivertli formayı giyen Simon Kjaer’i renklerine bağladı.

Hürriyet'ten Fatih Saboviç'in haberine göre Kulübü ile bir süredir görüşmelerini sürdüren yönetim, Danimarkalı stoperi İspanyol kulübüyle sözleşmesi sona erene kadar, yani iki yıllığına kiraladı.

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Sarı lacivertliler, El İttihad’ın ’dan 9 milyon euro’ya aldığı Rodrigues’i iki yıllığına bedelsiz kiraladığı gibi, Kjaer'i de ‘mecburi satın alma opsiyonlu kiralık’ yöntemiyle kiralarken Sevilla’ya herhangi bir ücret ödemeyecek.

Fenerbahçe, Danimarkalı stoperin sadece yıllık 4 milyon euro’luk maaşını üstlenecek.