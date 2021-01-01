Fenerbahçe’den Kasımpaşa maçında farklı kadro

Sakatlar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçında ilginç tercihlere imza attı.

Süper Lig 'in 16. haftasında ' ya konuk olan 'de teknik direktör Erol Bulut, farklı bir 11 sahaya sürdü. Bulut özellikle savunma hattında değişik tercihler yapmak zorunda kaldı.

İlk 11 açıklandığında Fenerbahçeli taraftarlar bir süre kadroyu yerleştirmekte zorlandı. Daha sonra gelen haberler ve maç başlayınca oluşan şablon Fenerbahçe'nin dizilişini gözler önüne serdi.

Buna göre Fenerbahçe’nin stoper hattında Marcel Tisserand’ın yanında, Kovid-19 testi birkaç gün önce negatife dönen ve takımla idmanlara yeni başlayan Luiz Gustavo yer aldı.Caner Erkin ve ağrıları nüksettiği için son anda kadrodan çıkarılan Filip Novak'ın eksikliğinde ise sol bek Sadık Çiftpınar’a emanet edildi.

Daha fazla takım

Ayrıca bir süredir sakat olan Enner , 3 maç sonra yeniden kadroya döndü. Ekvadorlu oyuncu son olarak 6 Aralık'ta oynanan maçındaoyuna sonradan dahil olmuştu. Valencia 7 Kasım günü oynanan müsabakasından beri ilk 11’de sahaya çıkamıyordu. Şu ana kadar 10 lig maçında görev yapan Valencia, sadece ağlarını sarsabildi..

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Öte yandan bir diğer hücum oyuncusu Mbwana Samatta da 42 gün sonra kadroya dahil edildi. 28 yaşındaki futbolcu, son olarak 24 Kasım'da oynanan kupa maçında Sivas Belediyespor'a karşı forma giymişti. Samatta, Kasımpaşa karşısında maça kulübede başladı, 74.dakikada Enner Valencia'nın yerine oyuna girdi. Samatta ligde oynadığı yedi maçta iki gol atabildi.

Uruguaylı stoper Mauricio Lemos da 4 maç sonra kadroda yer aldı. Beşiktaş ile oynanan derbide sakatlanan Lemos, tıpkı Samatta gibi mücadeleye yedek kulübesinde başladı.