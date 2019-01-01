Fenerbahçe'den gelecek sezon hamlesi: Cenk Tosun

Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlarken, başkan Ali Koç'un, Cenk Tosun transferini bitirebilmek için birebir görüşeceği öğrenildi.

Bu sezon zor günler geçiren, ligde ve Avrupa'da istediği performansı sergilemeyen gelecek sezon böyle bir hayal kırıklığı yaşamamak için kolları sıvadı.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre sarı lacivertliler, 'da forma giyen Cenk Tosun'u önümüzdeki sezon kadrosuna katmak istiyor. Bu transfer için başkan Ali Koç'un bizzat devrede olduğu öğrenildi.

Aynı zamanda Ali Koç'un, Everton Başkanı Bill Kenwright ile yakın arkadaş olduğu ve transfer görüşmelerinde hem futbolcu hem de kulüple kendisinin görüşeceği belirtildi.

Sarı lacivertli kulüp, Cenk Tosun için henüz bir teklif yapmadı. Ancak Everton bu transferin gerçekleşebilmesi için 15 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

27 yaşındaki milli oyuncu daha önce 'den transfer teklifleri olması halinde, "Avrupa'da yaşayacağım çok şey var. Türkiye'den gelen tekliflere kapalıyım. Avrupa'da uzun yıllar devam etmek istiyorum." açıklamasını yapmıştı.