Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansı çıktı
Yaz transfer döneminde Mame Thiam, Jose Sosa, Filip Novak, Barış Sungur, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Enner Valencia, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, yeni transferlerinin lisanslarını çıkartmaya başladı.
Sarı-lacivertli ekip Barış Sungur, Caner Erkin, Gökhan Gönül, İsmail Yüksek, Jose Sosa ve Mame Thiam'ın lisanslarını çıkartarak resmi olarak kadrosuna ekledi.
Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de, lisansı çıkan yeni transferler teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.
Fenerbahçe, aynı zamanda sözleşme yenilediği Ozan Tufan, Nabil Dirar ve Tolga Ciğerci'nin de lisanslarını çıkarttı.