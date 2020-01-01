Fenerbahçe'de üç futbolcunun testi pozitif!

Fenerbahçe'de 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

'de 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize rutin olarak uygulanan Kovid-19 testlerinde, 3 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

Oyuncuların izolasyon süreçlerine başlandığı vurgulanarak, "Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.

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Fenerbahçe de geçtiğimiz hafta Ozan Tufan'ın da testi pozitif çıkmış, başarılı oyuncu maçında forma giyememişti.

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Sarı-Lacivertli takım, bu hafta bay geçtiği için maç yapmayacak. Bir sonraki maçında ise 4 Ocak günü ile karşılaşacak.