Fenerbahçe'de üç futbolcunun testi pozitif!
Fenerbahçe'de 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize rutin olarak uygulanan Kovid-19 testlerinde, 3 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.
Oyuncuların izolasyon süreçlerine başlandığı vurgulanarak, "Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe de geçtiğimiz hafta Ozan Tufan'ın da testi pozitif çıkmış, başarılı oyuncu Başakşehir maçında forma giyememişti.
Sarı-Lacivertli takım, bu hafta bay geçtiği için maç yapmayacak. Bir sonraki maçında ise 4 Ocak günü Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 26, 2020
Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. pic.twitter.com/X5PYecef5a