Fenerbahçe'de Mehmet Ekici yok, Hasan Ali ve Valbuena belirsiz

Fenerbahçe'de kritik derbi öncesi eksik oyuncuların yokluğu dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, 23. haftada yarın deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Süper Lig'de 23. haftaya 24 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada giren Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulmak için derbide galip gelmeye çalışacak.

Ligde son iki maçını kazanamayan, UEFA Avrupa Ligi'ne de hafta içinde Rus ekibi Zenit'e yenilerek veda eden sarı-lacivertliler, derbide 3 puanı alarak taraftarlarını sevindirmeyi hedefliyor.

Soldado döndü, Tolgay ilk kez...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, ilk kez eski takımına karşı mücadele edecek. Fenerbahçe'de cezası sona eren Soldado, derbide sahada olacak. Kırmızı kart cezası nedeniyle geçen hafta ligde Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen İspanyol santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde listede olmadığı Zenit karşılaşmalarında da görev alamamıştı. Toplam 3 maç sonra formasına kavuşacak Soldado, teknik direktör Ersun Yanal'ın en önemli gol umudu olacak.

Mehmet Ekici yok, Hasan Ali ve Valbuena belirsiz

Fenerbahçe'de derbide Mehmet Ekici'nin, sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor. Süper Lig'de 8 Şubat'ta oynanan Kayserispor maçında aldığı darbeyle sakatlanan Mehmet'in Beşiktaş derbisine yetişmesi zor görünüyor. Sarı-lacivertlilerde Zenit maçında belinde sıkıntı yaşayan Hasan Ali Kaldırım ve bu karşılaşma öncesi sakatlanan Mathieu Valbuena'nın durumları son antrenmanda belli olacak.

Öte yandan, sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, İsmail Köybaşı, Andre Ayew, Eljif Elmas, Soldado ve Roman Neustaedter, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Beşiktaş derbisinde sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.