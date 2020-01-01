Fenerbahçe'de koronavirüs alarmı! Antrenman iptal edildi

Sarı lacivertli ekipte yapılan koronavirüs testlerinden birinin pozitif çıktığı, bir çalışanın durumun da şüpheli olduğu açıklandı.

, 5 Mayıs Salı günü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Covd-19) testi yaptırdı.

Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamada bu testlerden bir tanesinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Başka bir çalışanın da durumunun şüpheli olduğu ifade edildi.

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Bu gelişmelerle birlikte sarı lacivertli ekip 8 Mayıs cuma günü yapacağı antrenmanı iptal etti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 5 Mayıs Salı günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır.



Yapılan bu ilk testlerin elimize bu akşam ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir.



Bu olay neticesinde, takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir.



Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."