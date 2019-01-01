Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Avusturya kampına götürülmedi

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Eljif Elmas, sarı lacivertlilerin Avusturya kampına götürülmedi.

'de Eljif Elmas takımın kampının kadrosunda yer almadı.

19 yaşındaki Makedon futbolcunun İtalyan devi 'ye transfer olması bekleniyor.

Genç yıldızın ekibine transferinin önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor.

2018-19 sezonunda sarı lacivertli formayla 40 resmi karşılaşmada görev alan Eljif, dört gol attı.

Kadroda kimler var?

Eljif'in yanı sıra Carlos Kameni ve Barış Alıcı'nın da yer almadığı kafilede şu isimler var:

Harun Tekin, Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.