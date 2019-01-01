Fenerbahçe'de derbiye özel koreografi hazırlığı

Galatasaray ile oynanacak olan derbi öncesinde Sarı-Lacivertli kulüpte maça özel derbi hazırlığı devam ediyor.

'de derbi hazırlıkları maça kısa bir süre kala tüm hızıyla devam ediyor.

Kombineli taraftarlar haricinde satışa çıkan biletleri kısa süre içerisinde bitiren taraftarlar stadı doldurmaya hazırlanıyor. Sabah Gazetesi'nin haberine göre dev derbi için oldukça yoğun çalışan taraftarlar maça özel dev bir koreografi hazırladı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Can Bartu için de özel pankartlar stadın dört bir yanında olacak. Derbide stadın atmosferini iyice arttırmak isteyen taraftarlar bu çalışmalarlın 'Fener Ol' kampanyasına da olumlu etki edeceğini düşünüyor.