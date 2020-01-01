Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı

Fenerbahçe, Danimarkalı stoper Zanka'nın sezon sonuna kadar Alman kulübü Fortuna Düsseldorf'a kiralandığını duyurdu.

Yeni transfer Simone Falette'in lisansını çıkaran , sezon başında 'den 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Zanka'yı ekibi 'a kiralık gönderdi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Mathias "Zanka" Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar 'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.

Sarı lacivertli formayla bu sezon 19 resmi maçta görev yapan 29 yaşındaki savunmacı rakip ağları 3 kez sarstı.