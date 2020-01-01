Fenerbahçe, Zanka'yı Fortuna Düsseldorf'a kiraladı
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Yeni transfer Simone Falette'in lisansını çıkaran Fenerbahçe, sezon başında Huddersfield'den 2 milyon euro karşılığında transfer ettiği Zanka'yı Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiralık gönderdi.
Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Mathias "Zanka" Jorgensen 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımına kiralanmıştır. Kendisine yeni takımında başarılar dileriz" ifadelerini kullanıldı.
Sarı lacivertli formayla bu sezon 19 resmi maçta görev yapan 29 yaşındaki savunmacı rakip ağları 3 kez sarstı.