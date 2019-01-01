Fenerbahçe yönetimi Mehmet Ekici'ye ceza kesiyor
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AA
Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Mehmet Ekici, Galatasaray ile oynanacak derbi karşılaşması öncesinde cezalı duruma düşmüştü.
Fanatik'in haberine göre; Türkiye kariyerinde ligdeki ilk kırmızı kartını gören Mehmet Ekici'ye bir ceza da sarı-lacivertli kulüpten gelecek.
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Yönetimin sert bir şekilde uyaracağı tecrübeli oyuncuya yüklü bir para cezası da kesilecek. Yönetim, bunun için Ersun Yanal ve Volkan Ballı’nın raporunu bekliyor.