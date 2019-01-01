Canlı Skorlar
Süper Lig

Fenerbahçe yönetimi Mehmet Ekici'ye ceza kesiyor

Yorum()
AA
Ankaragücü maçının son dakikalarında kırmızı kart gören Mehmet Ekici'ye Fenerbahçe yönetimi ceza verecek.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Mehmet Ekici, Galatasaray ile oynanacak derbi karşılaşması öncesinde cezalı duruma düşmüştü.

Fanatik'in haberine göre; Türkiye kariyerinde ligdeki ilk kırmızı kartını gören Mehmet Ekici'ye bir ceza da sarı-lacivertli kulüpten gelecek. 

>>> Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de çıkış yapan futbolcular

Yönetimin sert bir şekilde uyaracağı tecrübeli oyuncuya yüklü bir para cezası da kesilecek. Yönetim, bunun için Ersun Yanal ve Volkan Ballı’nın raporunu bekliyor.

Kapat