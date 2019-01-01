Fenerbahçe yönetimi Mehmet Ekici'ye ceza kesiyor

Ankaragücü maçının son dakikalarında kırmızı kart gören Mehmet Ekici'ye Fenerbahçe yönetimi ceza verecek.

'nin Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikalarında kırmızı kart gören Mehmet Ekici, ile oynanacak derbi karşılaşması öncesinde cezalı duruma düşmüştü.

Fanatik'in haberine göre; kariyerinde ligdeki ilk kırmızı kartını gören Mehmet Ekici'ye bir ceza da sarı-lacivertli kulüpten gelecek.

Yönetimin sert bir şekilde uyaracağı tecrübeli oyuncuya yüklü bir para cezası da kesilecek. Yönetim, bunun için Ersun Yanal ve Volkan Ballı’nın raporunu bekliyor.