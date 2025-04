Fenerbahçe'yi sinir krizine sokacak açıklamalar! 'Skriniar, Galatasaray'a söz vermişti' Olay Ali Koç itirafı...

Galatasaray'a getirdiği futbolcularla bilinen George Gardi, Fenerbahçe ve bazı transfer süreçleriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Sarı-Kırmızılı ekibin son dönemdeki transferlerinde aktif rol oynayan isim George Gardi... Statta görüntü vermesi sarı kırmızılı taraftarlarda heyecan uyandıran isim. İtalyan menajer; Mertens, Davinson Sanchez, Nicolo Zaniolo, Torreira ve Mauro İcardi ve son olarak Osimhen'in transferlerinde çok önemli rol oynadı ve taraftarın sevgilisi oldu. Gardi, çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Gardi'nin Türkiye Gazetesi'ne yaptığı açıklamalar:

Fenerbahçe ile hiç çalıştınız mı?

"Türkiye'deki ilk büyük transfer operasyonum, 2015'te Samuel Eto'o'yu Antalyaspora getirmemle başladı. Aynı yaz Mario Gomez'i Beşiktaş'a transfer ettim. Ardından Antalyaspor'da danışman ve kulüp temsilcisi olarak birçok oyuncunun transferinde rol aldım. Trabzonspor'da ise 2022 yılında şampiyon olan kadronun oluşumunda önemli bir katkım oldu; birçok transferde kilit rol üstlendim."

'Ali Koç takdir etmedi'

"Fenerbahçe'ye büyük bir saygım var. Türkiyede görüştüğüm ilk kulüplerden biri. Sayın Başkan Ali Koç ile Nisan 2019'da bir araya geldim. Birkaç ay içinde, kulüp tarihinin genç bir oyuncu için gerçekleştirdiği en yüksek satışı (Eljif Elmas) organize ettim. Napoli, 18 milyon avroyu aşan bir rakam ödedi. Ancak bu transferin ardından, Sayın Koç'un profesyonelliğimi ve katkımı yeterince takdir etmediğini hissettim. Bu nedenle gelecekte onunla çalışmamaya karar verdim."

'Algıyı değiştirdim'

"Bence Türkiye'de futbolun algısını değiştirdim. Kariyerlerinin sonuna gelmiş oyuncular değil, zirvede olan yıldızları ülkeye getirerek ligi daha görünür hâle getirdim. Türkiye'nin dünyadaki imajını daha pozitif yaptım. Türkiye dışında da birçok büyük transfere imza atmaya devam ediyorum. Eljif El-mas'tan bahsetmiştik, 25 milyon Napoli'den Leipzig'e transfer ettim."

'Takımı 13. sıradan aldık'

- "İlk sezon Erden Bey'le çok iyi bir çalışma ortamı yakaladık ve sonuçlar da oldukça başarılıydı. Ona, takımı 13. sıradan alıp şampiyonluk mücadelesi verecek hâle getirmek için gereken vizyonumu anlattım. İkinci sezon biraz daha farklı geçti ama karşılıklı saygı vardı. Bazı transferlerde benden bağımsız hareket etti: Seferovic, Oliveira, Mata, Midtsjö, Zaha, Bakambu, Angelino, Ross, Vinicius, Aurier gibi isimlerde işbirliğimiz olmadı."

'Birden fazla kişi zorluyor'

"Aynı durum şu anki yönetim için de geçerli: Jacobs, Cuesta, Sallai, Lemina, Jelert, Sara, Batshuayi gibi transferlerde yine işbirliği yapmadık. Aynı projeyi aynı anda yürüten birden fazla kişinin olması işlerin doğru ilerlemesini zorlaştırıyor. Futbolda başarı, sorumluluğu alacak doğru kişiyi seçmekle mümkün olur. Abdullah Kavukçu'nun yönetime katılmasıyla birlikte iliş-kimiz olumlu yönde gelişti."

'Skriniar Galatasaray'a söz vermişti'

"Türkiye'de 10 yılı aşkın süredir çalışıyorum ve ilk kez bu kadar doğrudan konuşuyorum. Genellikle insanlar olayların arka planını anlatmadığı için eleştiriler haksızlığa dönüşüyor. Belki de sessiz kalmakla hata yaptım."

Skriniar'ı Galatasaray'a öneren bendim. Paris'te hem oyuncuyla hem PSF ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray'A geleceğine dair söz aldım. Menajeri de PSG'ye bu tercihi bildirdi. Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve PSG'ye Fenerbahçe'den Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti. Oyuncu düzenli oynamadığı için 4 aylığına 7,5-8 milyon Euro harcanmasının ekonomik açıdan doğru olmayacağını kulübe ilettim, yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan alternatif oyuncularım vardı. Galatasaray yönetimi düşünceme katıldı, ancak benim tavsiyelerim dışında kendi stratejileriyle alternatif stoper transferine yöneldi."

'En zor transfer Sanchez'indi'

"Her transferin kendi zorlukları var. Yıldız oyuncular dünya devlerinin radarında ve onları Türkiye'yi ilk tercihleri yapmaya ikna etmek hiç kolay değil. Örneğin Davinson Sanchez transferi tam altı ay sürdü. Çok engel vardı. Yaklaşık 10 milyon Euro gibi bir bedelle bu transferi tamamlamak büyük bir başarıydı"

'Marmoush fırsatı kaçtı'

"2023 yazdaın Wolfsburg ile sözleşmesi biten Marmoush'u Galatasaray'a önermiştim. O fırsat kaçtı. Doue transferi benim tarafımdan sonuçlandırılmıştı. Galatasaray ile menajer arasında son anda yaşanan problem sebebiyle transfer iptal edildi. Zalewski için de Roma ile anlaşmayı tamamlamıştım, ancak oyuncu kulüpten ayrılamadı. Dybala'ya gelince Roma'da kalmak istedi."

'Batshauyi'yi ben sattım'

"Benim vizyonum; Galatasaray'ın güçlenmesi gerekiyor, zayıflaması değil. Oyuncular için teklif getirdiğim durumlar da oldu. Örneğin Batshuayi'yi Frankfurt'a ben sattım. Zaniolo'nun Aston Villa'ya kiralık transfer sürecini ben yönettim. Torreira için Galatasaray'ın ödediğinin iki katı teklifi İtalya'dan getirdim. Abdülkerim ve Nelsson için Suudi Arabistan ve Fransa'dan gelen kesin transfer teklifleri oldu ama kulüp tarafından reddedildi."

Galatasaray'ın kendisine 6 milyon Euro borcu olduğu iddiası

"İşimde her zaman çalıştığım kulüp ve oyuncular için en iyisini yapmaya çalışırım ve kendi çıkarımı ön planda tutmam. Uzun bir kariyere sahip olmanın tek yolu budur. Ücret konusuna gelirsek medyada çıkan bazı rakamları ben de okudum. Bu iddialar tamamen gerçek dışı, yüzde yüz asılsız. Yakın zamanda Galatasaray yönetimi ile bir toplantım olacak ve kulübün benimle nasıl devam etmek istediğini öğreneceğim."

Osimhen transferi hakkında açıklama

"Victor Osimhen, Türkiye futbol tarihinin belki de en ikonik transferidir. 25 yaşında, kariyerinin zirvesinde ve 100 milyon Euro piyasa değerine sahip. Bu transfer, sadece Galatasaray'a değil, aynı zamanda Türk futboluna da uluslararası alanda yeni bir vizyon kazandırmıştır. Bu transferi ben önerdim, yönettim ve sonuçlandırdım. "

"Okan Buruk'a bu operasyonu anlattığımda konunun büyüklüğünü hemen kavradı ve kulüp içindeki bazı şüpheci seslere rağmen, ilerleme kaydedebilmemiz için bana destek verdi. Çünkü o dönemde kulüp içinde Icardi ve Batshuayi'nin yeterli olduğu görüşü hâkimdi. Eğer Osimhen hamlesi yapılmamış olsaydı Galatasaray bugün ligde nerede olurdu?"

Osimhen'in Galatasaray'da kalma ihtimali var mı?'

"Osimhen, transfer için uygun olması sayesinde şu anda Galatasaray'da. Kendisi üst düzey bir oyuncu, bir şampiyon. Dilediği her takımda forma giyebilir. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, şu an Galatasaray'da çok mutlu ve her anının tadını çıkarmak istiyor. Geleceğine dair kararını ise bu yolculuk tamamlandığında verecek."

'Tam yetki talep ettim'

"Bana yöneltilen eleştiriler, kulüp içi "doğal" zorluklardan kaynaklanıyor. Geçen eylülde başkana tam yetki talebinde bulundum ama kulüp kendi sistemini ve stratejisini uygulamayı sürdürdü ve bu da ocak ayında daha güçlü işler yapılabilecek bir dönemin kaçırılmasına neden oldu. Benim amacım Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nin son aşamalarında sürekli rekabet eden Avrupa'nın elit kulüpleri seviyesine çıkarmaktı."

'Alırken kazanmak lazım'

"Unutulmamalı ki finansal kazanç sadece oyuncu satışıyla olmaz, doğru alımlarla da olur. 2023 yazında bir Suudi kulüp, Icardi için PSG'ye 25 milyon avro teklif etmişti ben 10 milyon avroya bitirdim. Torreira'nın piyasa değeri 12 milyondu 6 milyona aldık. Zaniolo için 15 milyon avro ödedik, oysa sadece birkaç gün önce Premier Ligden 30 milyon avroyu aşan bir teklif reddedilmişti. Ziyech'i, Mertens'i bonservissiz getirdim."