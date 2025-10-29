Fenerbahçe'yi istemedi: Yeni durağı dünya devi oldu!

Serie A devi Juventus, Igor Tudor ile yollarını ayrıdıktan sonra yeni teknik direktörünü belirledi. Bir dönem adı Fenerbahçe'yle de anılan İtalyan hocanın dünya deviyle sözleşme imzalayacağı açıklandı.

Ne söylendi?

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Tudor'un yerine teknik direktörlüğe geçmesi için Luciano Spalletti ile anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Juventus ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varan Spalletti, takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürmesi halinde sözleşmesindeki artı 1 yıllık madde devreye girecek.

Ne olmuştu?

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırdığı dönemde sarı-lacivertli ekibin gündemine gelen Spalletti, kulübün o dönemki başkanı Ali Koç ile yaptığı görüşmelerde bu sezon takım çalıştırmayı düşünmediğini söyleyerek teklifi kabul etmemişti.

Milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın da formasını giydiği Juventus, Serie A'da 12 puanla 9. sırada, lider Napoli'nin 6 puan gerisinde yer alıyor.