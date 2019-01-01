Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka için Schalke'yi bekliyor

Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka transferi için oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren , 29 yaşındaki Yevhen Konoplyanka ile anlaşmaya vardı.

>> YEVHEN KONOPLYANKA'NIN MACKOLİK PROFİLİ İÇİN TIKLAYINIZ <<

Sabah'ta yer alan habere göre sarı lacivertliler transferi tamamlamak için oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

Ukraynalı oyuncu, kulübü ile arasındaki ufak pürüzleri gidermesinin ardından sözleşmesini feshederek Fenerbahçe'ye katılacak. Takımından ayrılmak isteyen Konoplyanka fesih görüşmelerini bizzat kendisi yürütüyor.

Konoplyanka kariyeri boyunca 3 takımda oynarken, ülkesinin takımı Dnipro dışında ve Schalke formalarını terletti. Dnipro'da sözleşmesinin bitişinin ardından Sevilla'ya bedelsiz transfer olduktan 1 yıl sonra Schalke'ye imza attı.

Hücum hattında forma giyen yıldız futbolcu, bu sezon Schalke forması ile 13 lig maçına çıkabildi.