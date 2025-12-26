Fenerbahçe yeni golcüsüne 12,5 milyon euro maaş verecek

Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinde artık sona çok yaklaştı. Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli yönetim, Norveçli golcüyle net 12 milyon euro maaş karşılığında 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Gözler ise bonservis pazarlıklarının yapıldığı Atletico Madrid’e çevrildi. İspanyol ekibinin 35 milyon euro talep ettiği transfer için Fenerbahçe’nin önemli mesafe kat ettiği ve bedeli 25–30 milyon euro aralığına çekmeye çalıştığı belirtiliyor.

Bonservis konusunda uzlaşma sağlanması halinde, Sörloth’un kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile yürütülen yoğun görüşmeleri sonuçlandırarak transferi mutlu sonla tamamlamayı hedefliyor.

Süper Lig tablosunun 2. sırasında yer alan Fenerbahçe bu sezona namağlup devam etmesine rağmen 42 puanla lider Galatarasay'ın 3 puan gerisinde yer alıyor.

Fenerbahçe ligde ikinci yarıyı 18 Ocak'ta Alanyaspor deplasmanında oynayacağı maçla açacak. Sarı-lacivertliler ardından 25 Ocak'ta evinde Göztepe'yi konuk edecek.