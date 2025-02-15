Fenerbahçe'ye veda etmeye hazırlanan Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Cengiz Ünder'in MLS'te sürpriz bir ekiple anlaştığı söyleniyor.

Anlaşma sağlandı

Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu

Los Angeles FC ile anlaşmaya vardı

NE OLDU? Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Cengiz Ünder'in ara transfer döneminde Beşiktaş'a transferi son anda gerçekleşmemişti. 27 yaşındaki oyuncunun yeni adresi, Lionel Messi'nin forma terlettiği Amerika olacak.

BÜYÜK RESİM: NTV Spor'un haberine göre, Fenerbahçe, ABD ekibi Los Angeles FC'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti. MLS ekibi Fenerbahçe'ye yaklaşık 1 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek ve Cengiz Ünder'in maaşının bir kısmını karşılayacak.

SIRADA NE VAR? Cengiz Ünder'in vize işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolü için ABD'ye gitmesi bekleniyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maçta şans bulan Cengiz Ünder, sahada kaldığı 252 dakikada gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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Fenerbahçe'ye 2023 yazında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis karşılığında transfer olan Cengiz Ünder sarı-lacivertli formayla 42 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.