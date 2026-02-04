Goal.com
Fenerbahçe'ye N'Golo Kante'den sonra bir dünya yıldızı daha! Darwin Nunez bombası...

Fenerbahçe, dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin ardından Darwin Nunez ile de sözleşme imzalamak üzere.

N'Golo Kante'yi renklerine bağlayan ve En-Nesyri'yi Al-Ittihad'a gönderen Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi. 

Sarı-lacivertlilerin, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'i listesinin ilk sırasına aldığı ve teklifte bulunduğu belirtildi. 

N'Golo Kante transferiyle dünyada adından söz ettiren Fenerbahçe şimdi rotayı golcüye çevirdi. 

Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'a satan sarı-lacivertlilerin hedefindeki ismin Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan basını duyurdu

Ariyadhiah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Darwin Nunez'i bonservisiyle renklerine bağlamak istiyor. 

Sarı-lacivertlilerin Suudi ekibine sunduğu teklifin ise kabul gördüğü iddia edildi. Şimdi gözler Nunez için gelecek resmi açıklamada.

Darwin Nunez bu sezon 22 maçta forma giydi. Uruguaylı santrfor bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi. 

26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.


