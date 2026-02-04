N'Golo Kante'yi renklerine bağlayan ve En-Nesyri'yi Al-Ittihad'a gönderen Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi.
Sarı-lacivertlilerin, Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'i listesinin ilk sırasına aldığı ve teklifte bulunduğu belirtildi.
N'Golo Kante transferiyle dünyada adından söz ettiren Fenerbahçe şimdi rotayı golcüye çevirdi.
Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'a satan sarı-lacivertlilerin hedefindeki ismin Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez olduğu belirtiliyor.
Suudi Arabistan basını duyurdu
Ariyadhiah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Darwin Nunez'i bonservisiyle renklerine bağlamak istiyor.
Sarı-lacivertlilerin Suudi ekibine sunduğu teklifin ise kabul gördüğü iddia edildi. Şimdi gözler Nunez için gelecek resmi açıklamada.
Darwin Nunez bu sezon 22 maçta forma giydi. Uruguaylı santrfor bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
26 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.