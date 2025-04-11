Fenerbahçe'ye Hojlund müjdesi!

Dünya Kulüpler Kupası öncesi forvet hattını güçlendirmek isteyen Juventus'ta Dusan Vlahovic'in satış listesine konması bekleniyor.

Tuttosport’un haberine göre, Manchester United’ın genç forveti Rasmus Hojlund, Juventus’a yaz aylarında transfer olmaya sıcak bakıyor. Serie A devinin 2025 yazında oynanacak FIFA Dünya Kulüpler Kupası öncesinde hücum hattını güçlendirmek istediği belirtiliyor.

Hojlund’un, Juventus’un kendisiyle ilgilenmesinden memnun olduğu ve yapılan ilk temaslara olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Juventus, gelecek sezonun kadrosunu şekillendirirken hücum hattında büyük bir yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanıyor.

Polonyalı forvet Arkadiusz Milik’in sürekli yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kulüpten ayrılması bekleniyor. Bu sezon henüz forma şansı bulamayan Milik’in yerine alternatif arayan Juventus, Manchester United’da beklentilerin altında kalan ancak büyük potansiyel vadeden Hojlund’u bir fırsat transferi olarak değerlendiriyor.

Vlahovic satış listesine konacak

Ayrıca Fransız forvet Randal Kolo Muani’nin PSG’den kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sırp golcü Dusan Vlahovic’in ise 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor ancak sözleşme uzatma teklifini kabul etmediği için satış listesine konması bekleniyor.

İtalyan basınında son dönemde adı Fenerbahçe ile anılan Vlahovic için sarı-lacivertli takımın herhangi bir girişim yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Hojlund'un İtalyan devine transferinin resmiyet kazanması halinde Vlahovic'in satışına kesin gözüyle bakılırken, Fenerbahçe de Sırp oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Osimhen de listede

Juventus’un hedefindeki tek isim Hojlund değil. Atalanta formasıyla yükselişe geçen Ademola Lookman ile Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen de Bianconeri’nin transfer listesindeki isimler arasında yer alıyor.

Juventus’un bu sezonu Avrupa kupalarına katılamadan bitirme ihtimali, gelecek sezon için kadroyu güçlendirme baskısını artırırken, 2025’te düzenlenecek Dünya Kulüpler Kupası da yönetimin büyük hedefleri arasında yer alıyor.

Hojlund, Serie A deneyimine sahip olması ve genç yaşına rağmen uluslararası tecrübe edinmiş olmasıyla Juventus’un uzun vadeli planlarına uygun bir profil olarak değerlendiriliyor. United formasıyla bu sezon beklenen patlamayı yapamayan Danimarkalı forvetin, İtalya’ya geri dönüşü kariyeri için de yeniden sıçrama fırsatı olabilir.