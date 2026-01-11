FBL-AFR-2025-MATCH 42-NIG-MOZAFP
Can Özer

Fenerbahçe’ye Ademola Lookman müjdesi! Transferde sıcak gelişme

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman’ın takımı Atalanta’dan cephesinden açıklama geldi.

Sarı-Lacivertli ekibin transfer listesinin en tepesinde bulunan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman’ın takımı Atalanta’nın CEO’sundan açıklama geldi.

Ademola Lookman'la ilgili DAZN'da yer alan haber, transferin gerçekleşme ihtimalini bir hayli artırırken haberin detaylarında da bu konuya dikkat çekildi. 

Ne söylendi? 

Haberde Atalanta Ceo'su Luca Percassi şu ifadeleri kullandığı aktarıldı: 

"Atalanta CEO'su Luca Percassi'ye Fenerbahçe - Lookman transferi soruldu. Luca Percassi: ‘Henüz Türkçe öğrenemedim.' dedi. Bu transferin doğruluğunu gösteren en önemli nokta."

Performansı 

Ademola Lookman, Atalanta formasını bu sezon 16 maçta terletti. Nijeryalı futbolcu görev aldığı maçlarda 3 gol atarken 1 de asist katkısında bulundu.

Atalanta ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Lookman'ın piyasa değeri ise 35 milyon euro olarak dikkat çekiyor.
