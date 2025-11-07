Fenerbahçe’ye 2 yıldız birden: Devin Özek’ten çifte operasyon! Transferde rota Almanya

Sarı-Lacivertli ekip, ara transfer döneminde kadroya takviyeler yapıp, özellikle şampiyonluk yolunda Tedesco’nun elini daha da güçlendirmek için operasyona başladı.

Futbol direktörü Devin Özek’in, öncelik haline gelen ‘8 numara’ transferi için Almanya’da görüşmelere başladı.

Ne söylendi?

Özek’in bazı kulüp yöneticileri ve menajerlerle bir araya geldiği kaydedildi. İddiaya göre Fenerbahçe’nin hedefindeki isimlerin Umut Tohumcu ve Amadou Haidara olduğu ifade edildi.

Ayrılığa sıcak bakıyor

Umut, altyapısından yetiştiği Hoffenheim’da hızlı bir çıkış yaptı. 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu, performansıyla takımın önemli bir parçası olurken, Almanya Milli Takımı’nın birçok alt yaş kategorisinde de forma giydi. Geleceği parlak bir futbolcu olarak görünen Umut için Hoffenheim’ın taleplerinin sorulduğu kaydedildi. Genç oyuncunun, Mavi-Beyazlılar’da son dönemde kulübeye mahkum olması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öne sürüldü.

Yeşil ışık yaktı

Listedeki diğer isim olan Haidara, Leipzig tarafından gözden çıkartıldı. Malili futbolcu, bu sezon hiç forma şansı bulamadı. Tedesco’nun, eski öğrenicisi için yeşil ışık yaktığı belirtildi. Başarılı oyuncunun sözleşmesi de sezon sonunda biteceği için, uygun bir maliyetle kadroya katılması mümkün. Haidara şimdilik alternatifler arasına girse de öncelik olmadığı aktarıldı.