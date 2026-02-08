Fenerbahçe'y Sidiki Cherif müjdesi! Dev bonservis belli oldu

Fenerbahçe, geride bıraktığımız kış transfer döneminde Fransız ekibi Angers'ten 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i kadrosuna dahil etti. En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun'u kaybeden sarı-lacivertlilerin ileri uçta yeni silahı 19 yaşındaki Gine asıllı Fransız olacak. Teknik direktör Tedesco'nun raporu doğrultusunda böyle bir karar verildiği aktarılıyor.

Ne söylendi?

Sabah'ta yer alan habere göre; İtalyan hocanın 3 gün önce transfer komitesiyle yaptığı toplantıda, eğer yabancı oyunculardan biri kendi isteğiyle gitmezse takviye yapılmasını istemediği ve Cherif'e çok güvendiği ifade edildi.

Scout ekibinin keşfettiği golcü hakkında Tedesco'nun, "Yüksek potansiyele sahip. Güçlü ve süratli. İlerleyen süreçte kulübe en az 50 milyon euro bonservis kazandırabilecek kapasite." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

Tedesco'nun ufak bir sakatlığı bulunan Cherif'i tamamen iyileştikten sonra ilk 11'e monte etmeyi hedeflediği ve 19 yaşındaki futbolcunun takım planında önemli bir yere sahip olacağının altı çizildi.