Fenerbahçe vs Ferencvaros: Maçı nereden izleyebilirim, TV yayını, canlı yayın ve tüm detaylar

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle devam eden Fenerbahçe, Ferencvaros'u evinde konuk edecek. Galatasaray derbisi öncesi Avrupa galibiyetiyle moral depolamak isteyen Tedesco'nun öğrencileri, Avrupa'da iyi bir başlangıç yapan Macar ekibi karşısında galip gelmeye çalışacak.

Avrupa Ligi gruplarına Viktoria Plzen beraberliğiyle başlayan Ferencvaros ardından Genk, Salzburg ve Ludogorets'i mağlup etmişti. Macar ekibi özellikle deplasmanlarda gösterdiği iyi performansı Kadıköy'e taşımaya çalışacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Ferencvaros ile karşı karşıya geleceği maç, 27 Kasım Perşembe Günü saat 20.45'te başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Ferencvaros maçı Türkiye’de TRT 1 ekranından canlı yayınlanacak. Maçı dijital ortamdan izlemek isteyen futbolseverler, TABİİ üzerinden karşılaşmayı canlı takip edebilecek. Karşılaşma yalnızca TRT'nin yayın hakları kapsamında gösterileceğinden, legal platformlar üzerinden izlenmesi gerekiyor.

VPN ile her yerden nasıl izleyebilirsiniz?

Yurtdışında bulunan futbolseverler, kendi ülkelerinde Süper Lig yayın erişimi yoksa karşılaşmayı izleyebilmek için VPN hizmeti kullanabilir. NordVPN gibi güvenilir VPN servisleri, internet bağlantısını şifreleyerek farklı ülkelerdeki yayın servislerine erişim imkânı sağlıyor. Hangi VPN’in daha sağlıklı bir seçenek olduğunu bilmiyorsanız, GOAL’ün spor yayınları için hazırladığı VPN rehberine göz atabilirsiniz.

Fenerbahçe vs Ferencvaros başlama saati

Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe - Ferencvaros maçı, 27 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak ve sarı-lacivertlilerin stadı Chobani Stadı'nda oynanacak.

Takım haberleri ve kadro

Fenerbahçe vs Ferencvaros Muhtemel kadrolar Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör D. Tedesco Muhtemel kadro Yedekler Teknik direktör R. Keane

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Fenerbahçe takım haberleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’ne odaklanmış durumda. Sarı-lacivertliler, grupta 4 maçta topladığı 7 puanla 15. sırada yer alıyor ve Ferencvaros karşısında sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Ancak teknik heyet, cezalı ve sakat futbolcular nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor: Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred cezalı. SSebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü sakat. Cenk Tosun ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı, yerine Levent Mercan listeye dahil edildi. UEFA kuralları gereği 2 ay veya daha uzun sürecek sakatlık durumunda bir kez değişiklik yapılabiliyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco, eksik oyuncuların yerine çözümler arıyor ve taraftarı önünde kazanarak başarılı gidişatı sürdürmeyi hedefliyor.

Ferencvaros takım haberleri

Ferencvaros'ta ise Bence Ötvös sarı kart sınırında bulunuyor. Takımın diğer oyuncuları Callon O'Dowda, Stefan Gartenmann ve Krisztian Lisztes ise sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

Macar ekibi resmi son 5 maçının 4'ünü kazanırken birinden mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak ligde Nyiregyhaza'ya karşı 3-1 mağlup olan Ferencvaros, Avrupa'daki son maçındaysa Ludogorets'i 3-1 mağlup etmişti. Avrupa Ligi grubuna Viktoria Plzen beraberliğiyle başlayan Ferencvaros ardından Genk ve Salzburg deplasmanlarında galip geldi. Macar ekibi, UEFA Avrupa Ligi grubunda 4 haftada topladığı 10 puanla şimdilik 3. sırada yer alıyor.

Form

Avrupa Ligi gruplarına 3-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe ise Nice ve Stuttgart'ı evinde mağlup etmişti. Sarı-lacivertliler ardından Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.

Aralarındaki Maçlar

Fenerbahçe ile Ferencvaros tarihte 1972'de iki kez karşı karşıya geldi. Bu maçların biri 3-1'lik Ferencvaros üstünlüğüyle biterken diğeri 1-1'lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Puan Durumu

Sarı-lacivertliler, grupta 4 maçta topladığı 7 puanla 15. sırada yer alıyorFerencvaros, UEFA Avrupa Ligi grubunda 4 haftada topladığı 10 puanla şimdilik 3. sırada yer alıyor.

