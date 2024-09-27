Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski yıldızı Serhat Akın, silahlı saldırıya uğradı.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, dün gece İstanbul Beykoz’da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandı.

Alınan bilgiye göre Akın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

'Program çıkışı ayağıma sıktılar'

Serhat Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralandığı anın fotoğrafına yer vererek, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe" sözlerini sarf etti.

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Saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Serhat Akın, özellikle Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiğii derbi maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirmişti.

Akın, söz konusu programda 'tehdit edildiğini' de bildirmişti.

Fenerbahçe ne söyledi?

Olayın ardından Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eski futbolcumuz Serhat Akın’a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.

TFF'den açıklama

Serhat Akın'a yapılan saldırının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ise şu açıklama geldi:

"A Millî Takımımızın eski oyuncusu Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

"Menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hastanede tedavi altına alınan Serhat Akın'a geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."