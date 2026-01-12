Fenerbahçe ve Galatasaray, Tottenham'ın golcüsü için savaşıyor!

The Guardian'da yer alan habere göre Mathys Tel, Bayern Münih'ten 30 milyon sterlin karşılığında transfer olduktan sonra Thomas Frank yönetiminde yeterince forma şansı bulamamaktan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek Tottenham'a kiralık olarak ayrılmaya açık olduğunu bildirdi.

Paris FC, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 20 yaşındaki forveti sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrolarına katmakla ilgilendikleri belirtiliyor. İtalya ve İspanya'daki kulüplerin de Tottenham'a talip olduğu düşünülüyor; Tottenham'ın ise Brennan Johnson'ı 35 milyon sterline Crystal Palace'a sattıktan sonra Tel'in ayrılmasına isteksiz olduğu tahmin ediliyor.

2026 Dünya Kupası için oynamak istiyor

Cumartesi günü FA Cup'ta Aston Villa'ya karşı 2-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan maçta ilk 11'de yer alan Tel, son zamanlarda Fransa U-21 takımının kaptanı olarak atanmasının ardından Didier Deschamps'ın Dünya Kupası kadrosuna girme şansını artırmak için düzenli olarak forma giymek istiyor.

Bu sezon Premier League'de ilk 11'de başladığı beş maçta iki gol, yedek olarak oyuna girdiği dokuz maçta ise bir gol kaydetti. Tel, önceki sezonun ikinci yarısını Spurs'te kiralık olarak geçirdi ve Avrupa Ligi finalinde yedek kulübesinde yer aldı ancak oyuna girmedi.

Tel'e yakın kaynaklar, kalıcı olarak ayrılmak istediğine dair herhangi bir işaret olmadığını ve takımda yer edinmek için çok çalışmaya devam edeceğini söyledi. Ancak, daha fazla ilk takımda oynama fırsatı arayışıyla Bayern'den ayrılan Tel, kariyerinde ivme kazanmak için bir fırsat istiyor.