Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Kura çekimi ne zaman? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kritik maçları tamamlandı.

Galatasaray, deplasmanda Ajax'a 2-1 mağlup olarak 14. sıraya geriledi ve son 16 turu için play-off oynamak zorunda kaldı.

Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'ı 2-2 berabere kalarak play-off biletini kaparken, Beşiktaş ise Twente'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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İşte kritik karşılaşmaya dair ayrıntılar ve temsilcilerimizin muhtemel rakipleri.

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray, Play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.