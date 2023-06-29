Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız futbolcu, yeni bir maceraya yelken açmak istiyor.

NE OLDU? ABD'li yıldız oyuncunun, yaz döneminde birçok takımın transfer gündeminde olduğu aktarılırken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devrede olduğu bildirilmişti.

Ancak şu anda Milan için bir numaralı transfer hedefi haline geldiği söyleniyor.

Pulisic, Chelsea ile sözleşmesinin son yılına girerken Maviler'in kapısını birçok kulüp çalıyor.

BÜYÜK RESİM: Gazzetta dello Sport, Milan'ın yaklaşık 15 milyon €'luk (13 milyon £/16 milyon $) bir anlaşma yapmak istediğini bildirdi.

Ancak, Chelsea'nin şimdilik Pulisic'i isteyen kulüplerden 20 milyon Euro beklediği net bir şekilde aktarılıyor.

Milan'ın yanı sırada birçok Avrupa devinin de talip olduğu Pulisic'i, Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği ifade ediliyordu.

VE DAHA FAZLASI: San Siro'daki ekonomik dengeler sebebiyle Milan'ın transfer hamlesini Haziran sonundan önce yapması pek olası değil.

Pulisic için tüm imkanlarını zorlayacak olan Milan, Batı Londra'da 145 kez forma giydiği ve bir Şampiyonlar Ligi galipleri madalyası kazandığı dört yıllık Chelsea macerasını bitirmek istiyor.

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SIRADA NE VAR? USMNT yıldızı Pulisic'in İtalya'ya gitmeye açık olduğu söyleniyor ve 24 yaşındaki oyuncu, 2023-24'te daha düzenli bir şekilde forma giymeyi amaçlıyor.

Gerekirse maaşında kesinti yapmayı bile göze olan Pulisic, kariyerinde yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.