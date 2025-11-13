Fenerbahçe ve Galatasaray’ın istediği yıldızdan haber geldi! Transferde gözler İtalya’daydı

Süper Lig'de kıyasıya bir şampiyonluk yarışı içerisine giren Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer konusunda da rekabet sürüyor. İki dev takımın İtalya Serie A ekibinde forma giyen oyuncuyu transfer etmek istediği belirtilmişti ancak yıldız isimden gelen haber planları değiştirecek gibi görünüyor.

Ne söylendi?



Süper Lig’de şampiyonluk yarışı hız kesmeden sürüyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ilgilendiği Zambo Anguissa için kulüplere kötü haber geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kamerunlu oyuncu Zambo Anguissa'nın, milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle 8–12 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarılıyor.

Performansı

Napoli ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Anguissa'nın piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor. 29 yaşındaki futbolcu bu sezon Napoli formasıyla 15 maça çıktı ve 4 gol-2 asistlik fayda sağladı.