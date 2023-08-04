Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Paredes, eski hocasının çalıştırdığı Premier Lig devine gidiyor

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Arjantinli yıldız, Premier Lig yolunda...

Chelsea, N'Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount ve Mateo Kovacic gibi isimlerle yollarını ayırdıktan sonra orta saha takviyesi yapmaya devam ediyor. Brighton yıldızı Caicedo'ya uzun süredir devam eden ilgilerinin sonucu olarak bu yaz transfer döneminde alacaklarını umuyorlardı.

Ne oldu?

Ancak, Ekvadorlu yıldızı 100 milyon sterlin (127 milyon dolar) dışında satmayı düşünmeye Brighton, gelen teklifleri reddetti. Standard Sport, yaşanan bu gelişmenin ardından Paris Saint-Germain'in yıldızı Paredes'in Chelsea'nin transfer hedefleri arasında olduğunu aktardı.

Mauricio Pochettino daha önce Arjantinli oyuncuyla PSG'de çalıştı ve Paredes; Fransa'daki sözleşmesinin son yılına giriyor. Bu nedenle, Stamford Bridge'de maliyeti düşük bir oyuncu olarak transferi muhtemel görünüyor.

Haberin devamı aşağıda

Kulüp sahibi; Todd Boehly-Clearlake ekibi tarafından hedeflenen oyuncu profiline uymuyor, ancak Paredes'in 2022 Dünya Kupası'ndaki deneyimini de sayarsak yaşadığı tecrübeler paha biçilemez bir seviyeye ulaştı.

Bu nedenle, Chelsea'nin Paredes için çalışmalarını sıklaştırması halinde bu transferin en kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Arjantinli orta sahanın adı; uzun bir süre boyunca Süper Lig ekipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yle de anılmıştı.