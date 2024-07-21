Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hojbjerg, yeni rotasını belirledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Pierre Emile Höjbjerg, Fransa yolcusu...

Ne söylendi?

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Danimarkalı orta saha ile anlaştı. Marsilya'nın Pierre Emile Höjbjerg için Tottenham ile görüşmelere başladığının bilgisini verdi.

4 yıllık imza

L'Equipe'in haberine göre; Pierre Emile Höjbjerg'in Marsilya'ya transfer olmasının beklendiği aktarıldı.

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Anlaşmanın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlanacağı kaydedildi. Pierre Emile Höjbjerg'in Marsilya'ya 4 yıllık imza atacağı ifade edildi.