Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği Pierre Emile Höjbjerg, Fransa yolcusu...
Ne söylendi?
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Danimarkalı orta saha ile anlaştı. Marsilya'nın Pierre Emile Höjbjerg için Tottenham ile görüşmelere başladığının bilgisini verdi.
4 yıllık imza
L'Equipe'in haberine göre; Pierre Emile Höjbjerg'in Marsilya'ya transfer olmasının beklendiği aktarıldı.
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Anlaşmanın zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlanacağı kaydedildi. Pierre Emile Höjbjerg'in Marsilya'ya 4 yıllık imza atacağı ifade edildi.