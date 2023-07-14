Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız futbolcudan beklenen haber geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ederken bazı futbolcular bu iki dev takımın ortak haline gelebiliyor.

Bu kapsamda iki ezeli rakip, geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Leeds United'da geçiren Weston McKennie için rekabet halindeydi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjde!

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde kamp yapacak olan Juventus, yıldız oyuncuyu götürmeme kararı aldı. İtalyan devinin Leandro Bonucci ve Westın McKennie'den kendilerine kulüp bulmasını istediği ifade edildi.

Bonservisi Juventus'ta olan yıldız futbolcu 18 milyon euro gibi bir değere sahip olan yıldızını kadro dışı bırakarak Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjdeli haberi vermiş oldu.

Bu gelişme üzerine, Süper Lig devlerinin ilerleyen günlerde McKennie için İtalyan devinin kapısını çalması bekleniyor.

Galatasaray, Paredes'i de bekliyor

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, Paris Saint-Germain'den Leandro Paredes için görüşmelerini sürdürürken Juventus'un ABD'li oyuncusu Weston McKennie için de girişimlere başlamaya hazırlanıyor.