Fenerbahçe ve Beşiktaş "karton seyirci" uygulaması başlattı

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'de seyircisiz oynanacak iç saha maçları için Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimi yeni bir karar aldı.

Süper Lig ekipleri arasında ilk olarak 'ın hayata geçirdiği 'karton seyirci' uygulamasına ve Beşiktaş da katıldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, salgından dolayı seyircisiz oynanacak mücadeleler için tribünleri taraftarlarını karton maketiyle dolduracak.

Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "Yağmurlu günler de gördün, güneşli günler de. Bazen güldün, bazen ağladın ama hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmedin bu yoldan! Şimdi daha yüksek sesle "Sevdik Seni Her Şeyden Çok" demek için katıl aramıza! Çektiğin fotoğrafın gerçek boyutlarda çıktısını alıp tribündeki koltuklara koyalım.

Fotoğrafın Kadıköy'de oynayacağımız son 5 lig + 1 kupa maçında tribünde yerini alsın" ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Siyah beyazlı kulüp ise resmi sosyal medya hesabından, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" paylaşımında bulundu.

Galatasaray Kulübü de geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlarının fotoğrafına ve maketine "Sensiz Olmaz" ismini verdiği kampanya ile tribünlerde yer vereceğini kamuoyuna duyurmuştu.