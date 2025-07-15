Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesindeki Jadon Sancho kararını verdi

İngiliz yıldız Jadon Sancho, Juventus'a transfer olmak istiyor ancak Manchester United'ın istediği 25 milyon euroluk bonservis kulübün sınırlarını aşıyor.

Juventus, Jadon Sancho transferinde umutlu bir bekleyiş sürdürüyor. Manchester United’ın 24 yaşındaki yıldızı ile Torino temsilcisi arasındaki temaslar son dönemde yoğunlaştı. Football Italia’nın özel haberine göre, iki taraf 14 Temmuz’da doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi ve Sancho, Juventus'a öncelik verdiğini açıkça belirtti.

İngiliz futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin son yılına girmesi transferi cazip hale getirse de, Manchester United'ın talep ettiği 25 milyon euro, Juventus’un ödemeyi reddettiği bir rakam. Torino kulübü, bu miktarı “kabul edilemez” buluyor ve daha düşük bir bonservis için pazarlık yapma stratejisini sürdürüyor.

Juventus kapıyı açık bırakıyor

Sancho’nun transferi konusunda Juventus cephesi kapıyı kapatmıyor. Kulüp yetkilileri, Manchester United’ın daha düşük bir teklife razı olacağı beklentisiyle süreci sabırla takip ediyor. Şu ana kadar başka bir kulübün de bu bonservis bedelini karşılamaya niyetli olmaması, İtalyan devlerinin elini güçlendiriyor.

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Sancho, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Borussia Dortmund’da kiralık olarak geçirmişti ve Almanya'da toparlanan formuyla yeniden Avrupa devlerinin radarına girmişti. Ancak oyuncunun bizzat Juventus'a öncelik vermesi, transfer sürecinde siyah-beyazlıları öne çıkarıyor.

İki tarafın yakın zamanda anlaşmaya varması beklenmese de, yaz transfer döneminde bu dosya yeniden açılabilir.