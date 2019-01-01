Fenerbahçe ve Başakşehir, Guimaraes'in yıldızı Toze'nin peşinde

Guimaraes'in 10 numarası Toze'yle Fenerbahçe ve Başakşehir'in ilgilendiği iddia edildi.

'den ve 'i ilgilendiren bir transfer haberi geldi.

O Jogo, Fenerbahçe ve Başakşehir'in Toze transferinde karşı karşıya olduğunu okuyucularına duyurdu. Guimaraes'in 10 numarası Toze'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Habere göre; iki takım da oyuncuyu geçtiğimiz maç gözlemcilerine izletti. 26 yaşındaki Portekizli oyuncu da kariyerini 'de sürdürmeye sıcak bakıyor.

Bu sezon 24 maça çıkan Toze, 5 gol ve 3 asistle oynadı. altyapısından yetişen futbolcu, 2015'te 1.5 milyon euro karşılığında Guimaraes'e transfer oldu. 15 yaş altından itibaren tüm genç milli takımlarında forma giyen oyuncu, Portekiz A Milli Takımı'na çağrılmadı.

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