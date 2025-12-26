‘Fenerbahçe transferime engel oldu’ Yıldız futbolcudan olay itiraf!

Fenerbahçe'yle ilgili ilginç bir transfer itirafı geldi. Hırvatistan Ligi ekiplerinden Rijeka'da forma giyen Toni Fruk katıldığı bir programda transfer için olay bir açıklama yaparak herkesi şaşırttı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde adı sıklıkla Benfica ile anılan 24 yaşındaki Hırvat oyuncu transfer sürecine yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

Ne söylendi?

Transferin gerçekleşmesi için Benfica'nın, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye elenmesi gerektiğini söyleyen Fruk şöyle konuştu:

"Biraz garip bir durumdu. En azından menajerim bana öyle söyledi. Avrupa'da hangi turnuvada yer alacaklarına bağlı olduğunu söylediler. Benim transferim için Fenerbahçe'ye ön eleme turunda yenilmeleri gerekiyordu."

Performansı

Rijeka formasıyla bu sezon 29 resmi maçta forma giyen Hırvat oyuncu Toni Fruk, 11 gol atarken takımına 2 asistlik katkı sundu.