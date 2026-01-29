Fenerbahçe transferde bombayı patlattı: Görüşmeler başladı! Lookman'da mutlu son yakın

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, forvet transferi için dev operasyona başladı. Sarı-Lacivertli ekip, Nijeryalı golcü Ademola Lookman için Atalanta ile temasa geçti.

İtalyan gazeteci Di Marzio, Ademola Lookman konusundaki transfer gelişmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya koydu.

Ne söylendi?

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşım yapan Di Marzio, "Fenerbahçe, bu saatlerde Atalanta forması giyen Ademola Lookman için yeni yoklamalar/temaslar yaptı." ifadelerini kullandı.

Kante için de görüşmeler sürüyor

Fenerbahçe, N'Golo Kante ile daha önce anlaşmıştı ancak Al-Ittihad, oyuncuyu bonservis ücreti almadan bırakmayacağını söyledi. Kanarya son olarak Arap kulübüne 4 milyon euro bonservis ücreti teklif etti. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.