Fenerbahçe, Zanka ve Kolarov'da sona yaklaştı

Savunma hattında sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, uzun süredir gündeminde olan Zanka ve Aleksandar Kolarov transferleri üzerinde çalışıyor.

Sezon öncesi hazırlık döneminde savunma anlamındaki zaafları ortaya çıkan , transfer gündeminde bulunan isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Hürriyet Spor Arena'dan Fatih Saboviç'in haberine göre sarı lacivertliler, 'ın 29 yaşındaki 'Zanka' lakaplı stoperi Mathias Jorgensen ile 'nın 33 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu Aleksandar Kolarov transferlerinde sona yaklaştı. Aynı zamanda alternatif olarak da forması giyen Ömer Toprak'ın hazırda bekletildiği belirtildi.

Kolarov ile görüşerek anlaşma sağladığı ancak Roma ile pazarlığa devam ettiği iddia edilen Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde transferi sonlandırması bekleniyor.

Aynı şekilde Zanka ile de anlaştığı öne sürülen sarı lacivertli yönetimin oyuncuyu İstanbul'a getireceği ifade edildi.