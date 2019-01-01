Fenerbahçe'de yeni rota: Choupo Moting ve Stefan Ilsanker

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Choupo Moting ve Stefan Ilsanker'i listeye aldı.

Yaz transfer sezonunda Aleksandar Kolarov, Yann M'Vila, Luiz Gustavo ve Yevhen Konoplyanka gibi yıldız isimlerle anılan , bu oyuncularda sonuca ulaşamayınca yeni arayışlar içine girdi. Sarı lacivertli ekibin yeni hedefleri arasında Choupo Moting ve Stefan Ilsanker'in yer aldığı iddia edilyor.

Sabah gazetesinden Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, 'de forma giyen ancak yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 30 yaşındaki Kamerunlu santrfor Choupo Moting ile kurduğu temastan olumlu sonuç aldı. Paris ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun da takımdan ayrılmak istemesinin transfer görüşmelerine hız kazandırdığı bildirildi. Ayrıca PSG'nin de bonservis bedeli talep etmeden Moting'i göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon PSG ile 31 maça çıkan Moting, 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Savunmaya takviye: Stefan Ilsanker

Başkan Ali Koç'un daha önce belirttiği gibi bir 6 numara, bir stoper ve forvet arayan Fenerbahçe'nin listesindeki bir diğer isim Leipzig'de forma giyen Stefan Ilsanker. 30 yaşındaki Avusturyalı futbolcunun önlibero mevkinin yanı sıra stoperde de forma giyebilmesi, Fenerbahçe için oldukça cazip bir durum olarak gösterildi.

Kariyeri boyunca 422 maça çıkan Ilsanker, 11 kez ağları havalandırırken 23 de asist yapmayı başardı.