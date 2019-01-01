Fenerbahçe'den Max Kruse hamlesi
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Fenerbahçe, Werder Bremen'le sözleşmesi sona erecek olan Max Kruse'yi transfer etmek istiyor.
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Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Ersun Yanal, milli ara esnasında scoutlarıyla izlettiği Kruse için yönetime olumlu rapor sundu ve Sportif Direktör Damien Comolli, 31 yaşındaki forvet oyuncusunun menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.
Sarı lacivertli camiada Kruse'nin bonservis bedelinin olmaması nedeniyle bu transfere sıcak bakılıyor.
2016'dan bu yana Werder Bremen'de forma giyen Kruse, forvet arkasında da görev alabiliyor.
Max Kruse bu sezon Bundesliga'da çıktığı 31 maçta 11 gol attı, 9 asist yaptı.