Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçının ardından hakeme ateş püskürdü.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, ilk yarının sonunda yaşanan ve penaltı bekledikleri pozisyona ilişkin yanlış karar verildiğini ki devreye 1-0 önde girmesi gereken takımın kendileri olduğunu belirtti.

'Avustralya'da, Çin'de, her yerde penaltı!'

Fenerbahçe'nin penaltısının verilmediğini vurgulayan Portekizli teknik adam, şunları söyledi:

"İlk yarıda da iyi bir takıma karşı iyi bir oyun sergiledik. Onlar çok organize bir takım. İyi bir takımları, iyi bir teknik direktörleri var. Bize karşı işleri biraz karmaşıklaştırmak için oyun tarzlarını değiştirdiler ama ilk yarının dengeli olduğunu düşünüyorum.

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İlk yarıda iyi bir oyun sergiledik. İlk yarıda biz, 1-0 önde girmeliydik devreye çünkü dünyanın her yerinde penaltı olan bir pozisyon... Avustralya'da da, Çin'de de, dünyanın her yerinde penaltı olan pozisyonu hakem görmedi, VAR da çağırmamaya karar verdi ki Bodrum maçımızda VAR hakemi, orta hakemi penaltı için çağırmıştı. Galatasaray maçında da çağırmıştı.

Bugünkü penaltıda VAR çağırmayarak aslında ilk yarının gerçekliğini değiştirdi. 1-0 bizim lehimize olması gerekiyordu. İkinci yarıda takım bununla baş edebilmek anlamında mental olarak güçlü bir görüntü sergiledi.

Tabii ki Talisca, atmış olduğu 3 golle maçın adamı oldu ama takım da harika bir performans sergiledi. Belirtmiş olduğunuz gibi ikinci yarıda iyi oynadık."