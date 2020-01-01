Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırdı

Sarı lacivertli ekip, 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

, 2018-19 sezonunun devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Tolgay Arslan'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sarı lacivertli ekibin yaptığı resmi açıklama şu şekilde:

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"Futbol A Takımımızın oyuncularından Tolgay Arslan ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır.

Tolgay Arslan'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Fenerbahçe forması ile çıktığı 37 resmi mücadeleye çıkan orta saha oyuncusu, 2 gol atıp 2 de asist yaptı.