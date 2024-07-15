Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Alvaro Morata'nın diyaloğu gündem oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, her yaptığı eylemle Türkiye ve Avrupa'nın gündeminde kalmaya devam ediyor.

Portekizli teknik adamın, EURO 2024 yaptığı paylaşım ortalığın alev almasına neden oldu.

Sosyal medyadan paylaşım

İsoanya'nın İngiltere'yi 2-1 yenerek EURO 2024'ü şampiyon tamamlamasının ardından tecrübeli teknik adam Jose Mourinho bugün kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

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Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde İspanya ile Avrupa Şampiyonluğu yaşayan Alvaro Morata'yı A Takım'a çıkaran ve A Takım'da ilk kez süre veren Jose Mourinho, İspanyol golcünün dışında Nacho Fernandez ve kendisinin Real Madrid'de şans vermediği Dani Carvajal için bir paylaşım yaptı.

Kendisini tebrik etti

Jose Mourinho, ilk önce Morata ve Nacho Fernandez ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "2024 Şampiyonlar Ligi şampiyonu kaptanı Nacho Fernandez ve Euro 2024 şampiyonu kaptanı Alvaro Morata'ya henüz akademideyken forma veren teknik direktörü tebrik ederim."

Öz eleştiri de yaptı

Bu paylaşıma Alvaro Morata da 'Teşekkürler' diyerek yanıt verdi. Jose Mourinho, Dani Carvajal konusunda ise kendisi şu sözlerle eleştirdi: "Aynı kişi akademideki Dani Carvajal'in nasıl biri olduğunu anlayamamıştı."