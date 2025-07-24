Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun UEFA Şampiyonlar Ligi sözleri taraftarı ikiye böldü ve gündem oldu.

2025-2026 sezonu için hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, 3.hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya geldi ve maçı 4-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilerin golleri En-Nesyri, Szymanski ve Jhon Duran'dan geldi.

Teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmelerde bulunmak için Portekiz'e gelen Başkan Ali Koç karşılaşmayı tribünden takip etti.

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Jose Mourinho'dan röportaj

İspanyol basınından ElDesmarque'nin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi ve Real Madrid hakkında konuştu.

Portekizli hoca, "Artık sonuçlar bizim için önemli. Önemli olan takımın büyümesi ve yeni oyuncuların takıma entegre olması . Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var, ancak bu bir bütçe meselesi, yine de deneyeceğiz. Şimdi Şampiyonlar Ligi var." dedi.

Jose Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: "İki farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız . Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur, ancak sportif açıdan Fenerbahçe bir Avrupa Ligi takımıdır."

Real Madrid'in Xabi Alonso tercihi için ise Portekizli teknik adam şunları söyledi: "Başkan Florentino Perez'in kariyeri boyunca ve Real Madrid'i yönetirken çok fazla hata yaptığını düşünmüyorum. İster oyuncularla ister teknik direktörlerle olsun"