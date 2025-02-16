Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Galatasaray derbisi için ilginç yorum! Basın toplantısında açıkladı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mouriho, Galatasaray derbisi ile ilgili çarpıcı bir cümle sarf etti.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı En Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-1 yendi. Müsabaka sonrasında açıklamalarında bulunan Jose Mourinho, çok mutlu olduğunu vurgularken Burak Yılmaz'ın takımına yönelik de konuştu. Portekizli hoca ayrıca Galatasaray derbisiyle ilgili gelen soruyu da yanıtladı.

'Zor olacağını biliyordum'

Anderlecht maçının ardından bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldığını belirten Mourinho, "Çok mutluyum. Maçın zor olacağını biliyordum. Geçen perşembe günü yoğunluğu yüksek bir maç oynadık, bu yüzden 11'de değişiklik yapmak zorundaydık. Bugün rakibimiz iyiydi, hocaları iyiydi. Zor olacağını biliyordum. İlk golü attığımız periyotta daha iyi olan Kasımpaşa'ydı." dedi.

'Burak Yılmaz bizi şaşırttı'

Mourinho sözlerine şöyle devam etti:

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"Burak Yılmaz bizi şaşırttı. Beklemediğimiz bir sistemle oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler.

2-1 olduktan sonra bir bölüm vardı, panik yapmadık, oyunu hükmetmeye devam ettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Oynayan bütün oyuncular pozitif cevap veriyor. Dolayısıyla çok çok mutluyum.

'Bazı oyuncuları kulübede oturtmak beni üzüyor'

"Birçok farklı şekillerde tehlike yaratıyoruz. Hava toplarında iyiyiz. Savunma arkasına sarkabilecek hızlı oyuncularımız var.

"Kalite anlamında imkanımız çok fazla. Bazı oyuncuları kulübede oturtmak beni üzüyor. İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Edin Dzeko, Maximin kulübedeydi. Ön bölgede çok opsiyonumuz var."

Öte yandan Mourinho, Galatasaray derbisi ile ilgili, "Galatasaray derbisi sadece bir maç" ifadelerini kullandı.