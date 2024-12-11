Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao mağlubiyetinin ardından her şeye rağmen 'umutlu' konuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde evinde Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Jose Mourinho'nun ekibi, Süper Lig'deki Beşiktaş mağlubiyetinin ardından bir kayıp daha yaşadı.

Kadıköy'deki taraftarlar, özellikle 2-0'dan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'istifa' çağrısı yaptı. Jose Mourinho'ya ise herhangi bir tepki yoktu.

Portekizli teknik direktör, beklentileri karşılayamamasına rağmen maçtan sonra hem UEFA Avrupa Ligi için hem de genel olarak umutlu konuştu.

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Jose Mourinho ne söyledi?

Portekizli teknik direktör maçın ardından şunları söyledi:

"Bence bu akşam maçı izleyen herkes ne olduğunu biliyor. Maça çok iyi başladık. Manchester United maçına benzer bir oyun vardı. Çok iyi başlangıç yaptık. Rakibimiz zorluklar yaşadı. Daha sonra biz, burayı tekrarlıyorum, biz hata yaptık. Durum değişti.

Ondan sonra ilk yarıda iyi oynamaya devam ettik. İlk yarıdaki 1-0'lık sonuç hak edilmemiş bir skordu. Bir anda bir şutla 2-0 oldu. İlk yarıda daha iyi olan bizdik. 2-0'dan sonra işler zorlaştı. Değişiklikler yaptık. Ama ondan sonra 10 kişi kaldıktan sonra maç bitti bizim için.

'Gelecekteki hedeflerimiz için geçiş dönemindeyiz'

"Sakin kalmalıyız. Eksiklerimiz dönecek. Önümüzde maçlar var. Bugün eğer uyuyabilirsem yarın, eğer bugün uyuyamazsam bu akşamdan itibaren Başakşehir'i analiz etmeye başlayacağım. Gelecekte ulaşmak istediğimiz hedefler için bir geçiş dönemindeyiz.

"Fikrim şu, futbolda en önemli şey sonuçlardır. Her zaman kazandığınız bir dönemde sonuçlar önemli gözükmeyebilir. Ama böyle dönemlerde sonuçların önemli olduğunu görüyorsunuz."

'Samet Akaydın'ın hatası değil, bizim hatamız'

Samet Akaydın'ın pas hatasının ardından Athletic Bilbao, ilk golü atmıştı. Jose, bunun hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Samet, o hatayı yaptı ve ilk yarıda güçlü bir tepki vardı. Takım ilk yarıda iyi oyun sergiledi. Samet de hatadan sonra iyi bir oyun sergiledi. İlk yarı, iki yarıya bakınca daha iyi olan yarıydı. 1-0 zaten adil bir sonuç değildi.

2-0, göğsümüze bir bıçak darbesi gibi oldu. Bu tepkiler üzücü ama ben taraftarın tepkisini eleştirmem. Onlar her şeyin temeli. Onlardan gelecek tepkiyi eleştirmem sadece maçtan sonra da söylediğim gibi hatayı Samet yapmadı, biz hata yaptık. Ben oyuncularımı otobüsün önüne atmam."