Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ses kaydı ortaya çıktı: "Takımın başına hemen geçmemi istediler!"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Flamengo ikinci başkanı Marcos Braz ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Jorge Jesus'un Flamengo'ya gideceği iddia ediliyordu

Portekizli çalıştırıcı önce Süper Lig'in bitmesini bekliyor

Ses kaydı ortaya çıktı

NE OLDU? Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Flamengo'nun ikinci başkanı olan Marcos Braz ile yaptığı görüşmeyle ilgili Brezilya basınına açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. UOL'de yer alan habere göre, Portekizli çalıştırıcı, Flamengo'dan zaman istedi ve önce Ali Koç ile görüşmesi gerektiğini belirtti.

NE SÖYLENDİ? Jorge Jesus, Brezilyalı bir gazeteciye yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Brezilya'da neden çok para istediğimi ve benimle anlaşmaya varamadıklarını söylüyorlar bilmiyorum. Bunun amacı nedir bilmiyorum ama gerçek şu ki Marcos Braz benimle Flamengo hakkında konuştu. Marcos Braz, şimdi ayrılmamı istedi, ben de yapamayacağımı ilettim. Kendime biraz zaman tanımam gerektiğini söyledim. Başkanla konuşmam için bile zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Türkiye'de ligin bitmesine 1.5 ay var. Beni 1 haftadan fazla bekleyemeyeceğini söyledi. İnsanların, Flamengo'ya gitmezsem bunun maddi nedenlerle olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Çünkü daha Marcos Braz ile para konuşmadım. Şimdiden dünyaları istediğimi söylüyorlar."

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