Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'un bu sezon Süper Lig'deki 7. maçına çıkan Arda Güler'e forma şansını "başına bela almamak için" verdiğini söyledi.

Arda Güler, Kasımpaşa maçında yer aldı

71 dakika sahada kaldı

Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'u eleştirdi

NE OLDU? Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 5-1 mağlup ederken Arda Güler, Şubat 2022'den (vs Kasımpaşa) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de çıktı.

NE SÖYLENDİ? Rıdvan Dilmen, Jorge Jesus'un Arda Güler'e neden forma şansı verdiğini şöyle açıkladı: "Hocanın Arda Güler'i oynatmasının tek bir sebebi var; 'Pabuç pahalı' dedi. Arda işinin kendisine bela olmamasını istedi ve taraftarla arasını iyi tutmak istedi. 90+2'de takıma bağırması da taraftarın gönlüne girmek için. Kimse bana bir şey anlatmasın."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Rıdvan Dilmen ayrıca şunları söyledi: "Arda'yı alkışlatmak için oyundan almak farklı bir şey, 70'te 'aman daha fazla yıpranmasın' diye oyundan çıkarmak farklı bir şey, son 10 dakika oyuna almak farklı bir şeydir."

BÜYÜK RESİM: Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 20 maçın beşinde 5+ gol atan Fenerbahçe , lig tarihinde sadece gol rekoru kırdığı 1988/89'da bunu daha fazla karşılaşmada başardı (7).