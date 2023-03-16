Portekizli hoca, Avrupa maçının ardından oldukça sinirli bir görüntü çizdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla’yı kendi sahasında Valencia’nın golüyle 1-0 yenmesine rağmen, ilk maçı 2-0 kaybetti için Avrupa macerası sona erdi.

Maçın ardından sarı-lacivertli ekipte büyük bir üzüntü yaşanırken teknik direktör Jorge Jesus, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Portekizli hoca, ilk maçta aldıkları 2 farklı mağlubiyete gönderme yaparak turu İspanya’da kaybettiklerini vurgularken Süper Lig hakkında da konuştu.

Ne söylendi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, gazetecilere şu açıklamaları yaptı:

“Bu gece, oyuncularımın gösterdiği performansla gurur duyuyorum. Bunu onları tebrik ederek onlara da söyledim.

“Tecrübeli ve güçlü bir takıma kaşı mücadele ettik bugün. Turu geçemediğimiz için elbette ki hepimiz büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz.

“Taraftarların, sahaya yabancı madde atmasından sonra ritmimizi kaybettik. Sevilla da zaten bunun olmasını arzuluyordu.

“Bu sene en iyi maçımızı oynadığımızı düşünüyorum. Ofansif anlamda da çok dinamiktik bir görüntü çizdik.

“Çok pozisyona girdik. Takımım, sahada hem toplu hem de topsuz neler yapması gerektiğini çok iyi biliyordu. Sevilla'nın girdiği 1 tane bile pozisyon yoktu.

“Biz turu bugün İstanbul’da değil, Sevilla'da kaybettik. İki maçta da pozisyonları gole çeviremedik.”

"Süper Lig'in sportif gerçekliği yok!"

Jorge Jesus, uzun yıllardır futbolun içinde olan tecrübeli bir hoca olarak bugüne kadar çalıştı en iyi başkanın Ali Koç olduğunun altını çizdi.

Portekizli hoca, Süper Lig hakkında ise, “Ligde ilk 4 takımın play-off oynaması gerekiyor.

“Maçlar sahada kazanılmalı, masa başında değil.

“Süper Lig'de maçlar sahada kazanılmıyor! Bu ligin sportif bir gerçekliği yok!” İfadelerini kullandı.